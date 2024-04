Il vino al tempo degli dei. Tuffo nella storia con degustazioni

COMACCHIO

Il vino nell’antichità sarà il tema dei due appuntamenti organizzati dal Museo Delta Antico di Comacchio in collaborazione con la dottoressa in Filologia Classica e sommelier Ais Maria Vittoria Sparano. Il primo evento, dal titolo ‘Il vino al tempo di dei ed eroi’, prevede il racconto in chiave storico-mitologica dell’uso del vino presso gli antichi Greci, Etruschi e Romani, seguito da una degustazione di vini del territorio ferrarese. L’incontro si terrà venerdì 26 aprile alle 18 al Museo Delta Antico (l’evento è su prenotazione e prevede un massimo di 30 persone; tariffa unica 15 euro). Il secondo evento, intitolato ‘Il vino degli Etruschi’ è una rievocazione narrativa di un antico simposio etrusco, ricostruito sulla base delle fonti antiche, archeologiche e letterarie, cui seguirà una degustazione di vini del territorio ferrarese: ai partecipanti sarà data l’occasione di bere vino alla maniera degli antichi, in una kylix (antica coppa da vino), realizzata ad hoc dall’artigiano Pithos Ancient Reproductions, che sarà lasciata in omaggio ad ogni singolo partecipante. L’appuntamento è per sabato 27 aprile alla Stazione Foce di Comacchio, nella sezione Open Air del Museo Delta Antico, sito che offre un’immagine di quella che doveva essere l’Antica Spina, grazie alle due grandi abitazioni, in scala reale, interamente realizzate in legno e canne palustri, edificate seguendo gli indizi offerti dalle indagini archeologiche. L’evento è su prenotazione e suddiviso in tre turni (alle 11, alle 17 e alle 19) e prevede un massimo di 20 persone per turno (tariffa unica 35 euro). Per informazioni e prenotazioni: 0533-311316; info@museodeltaantico.com.

Valerio Franzoni