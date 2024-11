Il virtuale che si fa reale. Ecco la Stanza dei Diamanti, l’ultima innovazione di Unife

Una stanza di realtà che semplificando può restituire agli osservatori scenari virtuali con alta fedeltà acustica. La Camera dei Diamanti è stata inaugurata ieri al dipartimento di ingegneria dell’Università di Ferrara è una struttura all’avanguardia per la simulazione virtuale immersiva. Si tratta dell’ultima frontiera nell’ambito di esperienze multisensoriali ad altissima fedeltà. La Camera dei Diamanti è destinata a rivoluzionare settori come l’audiologia, il design acustico e la valorizzazione dei beni culturali, aprendo nuove prospettive per la ricerca e l’innovazione industriale. Così la rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti: "La struttura segna un traguardo di grande rilevanza per il nostro Ateneo e per l’intero ecosistema della ricerca e dell’innovazione della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna e non solo. Questa struttura d’avanguardia rafforza la disponibilità di infrastrutture di ricerca del nostro laboratorio IN4 HUB del Tecnopolo di Ferrara e ci vede perseguire una politica di investimenti strategici per mantenere la nostra ricerca ad alti livelli di qualità, rendendo l’Ateneo un punto di riferimento nel campo della tecnologia immersiva. Siamo orgogliosi di mettere le nostre competenze al servizio dell’ecosistema, costruendo sinergie che favoriranno la crescita e l’innovazione a beneficio del territorio e della società". Le fa eco il professor Nicola Prodi, responsabile del progetto: "La Camera dei Diamanti rappresenta per le nostre attività un passo avanti molto importante, poiché ci permette di ricreare ambienti estremamente realistici e funzionali sia per l’audio che per il video - Questa opportunità è di grande rilievo per diversi ambiti, dalla ricerca applicata ai servizi per le imprese". La Camera dei Diamanti è un’infrastruttura di ricerca ad elevata tecnologia e unisce la precisione del suono ad immagini di alta qualità. Il sistema visivo utilizza un visore XR (extended reality) di ultima generazione, mentre l’audio è gestito da quaranta casse acustiche disposte in cerchio attorno all’ascoltatore.