Il weekend più dolce. Prende il via Art&Ciocc . Cioccolata sul Listone

Art&Ciocc ha preso il via ieri in piazza Trento Trieste. Una quindicina di stand presentano le proposte del cioccolato artigianale della penisola fino a domenica. La decima edizione della manifestazione anticipa la festa di San Valentino. Svariate sono le proposte dei maestri cioccolatieri che portano le loro proposte da numerose tradizioni d’Italia. Al taglio inaugurale erano presenti l’assessore al Commercio Matteo Fornasini, Marco Amelio e Davide Urban, rispettivamente presidente provinciale e direttore generale di Ascom Confcommercio, e Roberto Donolato di MarkCo&Co organizzatore dell’evento che vede il supporto di Ascom Confcommercio e il patrocinio del Comune. "Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata e apprezzata che si inserisce nella ricca programmazione di eventi cittadini e che intende rendere attrattivo il centro con una serie di prelibatezze provenienti da tutta Italia, in vista delle festività dedicate a San Valentino – spiega l’assessore Fornasini –. Ringrazio Ascom e gli organizzatori di investire su Ferrara". "Si tratta – spiega Amelio – di un evento ormai consolidato che aumenta l’ospitalità della città in un fine settimana ricco di eventi", mentre Urban sottolinea "l’importanza di integrare la collaborazione tra pubblico e privato con una programmazione condivisa allo scopo di valorizzare la città ed il suo territorio". A partire da ieri sera si sono accese anche le luminarie per San Valentino.