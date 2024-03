"Impegno in ricerca e sviluppo. Prolab, il frutto di un sogno"

Taglio del nastro a Lagosanto, al polo operativo Salvi VivaI, del Prolab Salvi Vivai. L’attività di laboratorio è partita due anni fa, ma l’importante struttura di 400 mq destinata ad ospitare fino a 5 milioni di piantine prodotte all’anno ha visto la sua conclusione solo pochi mesi fa. Il laboratorio è partito con produzione di piante di kiwi e portinnesti di ciliegio, ma si sta lavorando anche sui piccoli frutti. All’avento 200 persone. "L’inaugurazione di Prolab Salvi Vivai è il culmine di un sogno, frutto di un incessante impegno nella ricerca e nello sviluppo – afferma Silvia Salvi, titolare di Salvi Vivai e anima del progetto –. Dopo oltre cinquant’anni di esperienza nel settore del vivaismo sentivamo l’esigenza di un ampliamento. Dalla nostra abbiamo il know-how agronomico, tecnico e logistico e una conoscenza approfondita delle esigenze del mercato". Ad aprire la mattinata il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli e la Rettrice dell’Università Laura Ramaciotti, che hanno sottolineato la positiva ricaduta sociale e formativa di questo nuovo laboratorio sul territorio. Era presente Nick Kirton, Executive officer Supply di Zespri. Marianna Palella, Ceo di Citrus l’Orto italiano, ha approfondito il tema dell’innovazione in relazione all’importanza di un cambio generazionale come motore della crescita aziendale. Paolo De Castro, Eurodeputato, ha evidenziato l’importanza del connubio tra giovani e innovazione. Momenti salienti dell’evento sono state le interviste ‘A tu per tu’, condotte dalla giornalista Cristina Lazzati, che ha offerto il palcoscenico ai protagonisti del Prolab. Sul palco un’emozionata e orgogliosa Silvia Salvi che ha raccontato soddisfazioni e difficoltà nel poter realizzare il laboratorio. Si sono succeduti poi Luca Pigaiani, direttore operativo, e Andrea Bagnolini, direttore commerciale.

Francesca Balducci, responsabile di Prolab, e Chiara Convertino, responsabile delle serre di ambientamento, hanno raccontato il quotidiano lavoro all’interno del laboratorio e hanno messo in luce come il laboratorio si ponga come un attrattore per giovani talenti nel settore. L’evento si è concluso con una visita guidata virtuale condotta da Nicola Zagari, responsabile, insieme a Francesca Balducci di Prolab. Paolo Calvano, assessore al Bilancio della Regione, si è detto orgoglioso della realtà appena inaugurata.