Impegno per il territorio: "Sempre più preparati a gestire le emergenze"

A Terre del Reno si è radunata ieri la polizia locale dell’Alto Ferrarese e di Cento per celebrare il patrono San Sebastiano. I sindaci di Terre del Reno, Poggio Renatico, Bondeno, il vicesindaco di Vigarano e l’assessore alla sicurezza di Cento hanno sottolineato l’impegno e la dedizione al lavoro, la costante presenza nelle emergenze e la delicatezza del mestiere, volto alla sicurezza e alla crescita del territorio. "Grazie alle tante associazioni che danno un supporto prezioso – ha detto Fabrizio Balderi, comandante della polizia locale di Cento –. Ci permettono, ad esempio, di dare un segnale forte contro l’abbandono di rifiuti. I nostri agenti affrontano tutti i giorni difficoltà di rapporti con gli utenti e stanno facendo lo sforzo importante di diventare polizia di comunità, il cui obiettivo è approcciare i cittadini con l’intento di analizzare e risolvere i problemi, garantendo il rispetto delle leggi e del codice della strada". Poi il comandante della polizia locale Alto Ferrarese. "È importante adeguarsi alle esigenze del territorio che si accudisce, nel nostro caso un’estensione di quattro Comuni – aggiunge Gabriele Ansaloni –. Anche la sinergia creata col mondo del volontariato è importantissima perché permette a noi di essere più presenti sul territorio". Tra i dati rilevanti spiccano "le 1.639 ore davanti alle scuole. L’obiettivo per il 2024 del nostro corpo intercomunale è di entrare ancora di più nella protezione civile, implementando la nostra centrale operativa. Quando ci saranno allerte ed eventi, saremo ancora più pronti a rispondere". I dati del Corpo Intercomunale: 145 incidenti rilevati con 56 feriti e un morto, 18.443 sanzioni, nove denunce per guida in stato d’ebbrezza. Sul fronte della sicurezza urbana sono stati 954 gli interventi da centrale operativa con 554 segnalazioni telefoniche, 42 le notizie di reato e 203 le sanzioni di polizia ambientale. Capitolo scuole: sono stati 1.384 gli studenti coinvolti nell’educazione stradale. Per quanto riguarda Cento, gli incidenti rilevati sono stati 125 (97 feriti e un deceduto), 5.991 le sanzioni, 1.215 gli interventi da Centrale operativa, 1.660 gli studenti coinvolti nell’educazione stradale, 23 le notizie di reato comunicate alla procura e 105 le sanzioni di polizia ambientale.

Laura Guerra