Impianti telefonici, proseguono gli scavi

Sono in corso interventi, a cura delle società Tim/FiberCop per la posa di nuovi impianti telefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono condotti da Tim/Fibercop, in accordo e con l’Ufficio scavi del Comune.