"Impianto a Biogas a Vigarano: il Comune mostri la documentazione"

"La verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici". Tuonano i consiglieri comunali Lisa Pancaldi, Olao Guidetti, Salvatore Ilacqua della lista civica d’opposizione ‘Viviamo Vigarano’ (nella foto). "Apprendiamo, con un certo stupore – premettono – dalla lettera che ci ha inviato la consigliera Agnese De Michele dell’esistenza di una perizia del giugno 2021 redatta da un Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Ferrara e finalizzata all’accertamento delle responsabilità per i danni recati alla sede stradale di via Frattina. Questo documento – sottolineano – di fondamentale importanza nella valutazione dell’annosa vicenda che riguarda il contenzioso con l’azienda Ca’ Bianchina, non è mai stato menzionato". A dire dei consiglieri "Non è stato citato neppure durante le discussioni in consiglio comunale – spiegano – tanto meno nell’interrogazione presentata, limitando di fatto la nostra attività e il ruolo di consiglieri". Mancherebbe dunque la comunicazione: "Vogliamo rimarcare l’ostruzionismo doloso di questa giunta – insistono –. Ad aggravare la situazione c’è poi la risposta all’interrogazione che abbiamo presentato, in cui si chiedeva al sindaco l’esito della diffida ad adempiere all’accordo tra il Comune e Ca’ Bianchina emessa dal Commissario e le motivazioni giuridiche che hanno portato a giudicarlo ‘privo di valore’" Da qui l’affondo: "La risposta scritta del sindaco è lacunosa – spiegano – ma cosa ancor più grave omette di citare tra i documenti protocollati a supporto, la perizia del CTU, che da quanto letto evidenzia criticità rimaste fino ad ora nascoste".

cl.f.