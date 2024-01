Imprenditoria in lutto. Addio a Cervellati, ‘maestro’ delle vernici

Cordoglio, nel mondo imprenditoriale ferrarese, per la scomparsa di Gianfranco Cervellati. Aveva 77 anni e da un quarto di secolo gestiva, insieme al figlio Dario, l’azienda che aveva fondato, la Gfc Chimica con sede in via Marconi nell’area ex Solvay. Grande la commozione all’interno dell’azienda dove Cervellati viene descritto come una persona di forte umanità e dalle ben note e indiscusse competenze, "con una visione lungimirante e in grado di offrire importanti insegnamenti a tutti i collaboratori". L’azienda aveva iniziato la propria attività specializzandosi in pitture e vernici con una forte caratterizzazione nel settore dei prodotti per l’edilizia. Cervellati, tecnico di colorificio negli anni ’70 e direttore tecnico e commerciale di una ditta di distribuzione di materie prime per colorifici dagli anni ’80 in poi, aveva visto crescere molte aziende del settore, verificando però che parecchie di loro pur aumentando di dimensioni non sviluppavano alcun comparto tecnico e di ricerca e spesso non avevano la capacità di entrare in specifici progetti di ricerca. Da qui nacque l’idea di dare vita a Gfc Chimica, proprio con questa intenzione: "Farla diventare il laboratorio di tutte le aziende che non possono averne di propri e un centro di eccellenza capace di collaborare con le più grandi realtà del settore per sviluppare tecnologie di avanguardia applicabili in tempi brevi alle esigenze del mercato". Cervellati lascia la moglie Doretta e i due figli Dario e Sara.

L’azienda occupa 16 dipendenti e fattura oltre 3 milioni con una significativa quota di export verso molteplici parti del mondo, Cina compresa. Consistenti sono gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati anche al risparmio energetico. Parte della crescita è frutto di un intenso lavoro di marketing e parte dallo studio di nuove tecnologie poste sotto brevetto. Per la colorimetria, oltre ai prodotti si è lavorato molto sui servizi, creando software specifici, di proprietà dell’azienda, che le permettono di essere all’avanguardia nel settore. Gfc è strutturata in tre reparti: un laboratorio di certificazione di prodotto che riceve i campioni dei clienti ed esegue i test basati su norme internazionali per comprovarne la qualità; un laboratorio di ricerca e sviluppo che crea e migliora i prodotti dei clienti, elabora nuove tecnologie, partecipa a progetti europei; un reparto di produzione che si nutre delle formule fornite dal laboratorio per garantire prodotti ad alto valore aggiunto. Gfc propone anche significativi corsi di formazione per tecnici nel campo delle pitture e delle vernici. Conta inoltre su fondamentali collaborazioni specializzate, a cominciare dall’Università di Ferrara. Le due linee di prodotti che generano il maggior introito di fatturato sono le paste concentrate di pigmento e i decorativi ad effetto speciale, realizzati sia per importanti brand del settore, sia per il proprio brand, Ferrara design.

Alberto Lazzarini