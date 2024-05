Imprese a porte aperte: "Dalta, nuovi investimenti"

Investimenti, sviluppo del territorio e prospettive di crescita. Obiettivo: eccellenza. Dalta apre le porte alla politica per far immergere gli amministratori locali in una delle realtà produttive più importanti dell’argentano e non solo. La lavanderia industriale, che è stata acquisita dalla nuova proprietà Genesini, Ferraguti e Petrini, ha ospitato ieri il sindaco del capoluogo Alan Fabbri, il primo cittadino Argentano Andrea Baldini e una delegazione di Confartigianato (associazione cui Dalta è iscritta da sempre). A guidare il ‘tour’ all’interno dell’impresa (presente anche la candidata sindaca di centrodestra per Argenta, Gabriella Azzalli), è l’amministratore delegato Luca De Angelis che tratteggia le strategie che sta seguendo l’impresa da quando, il 31 gennaio, è stata acquisita dai nuovi proprietari. "Da subito – spiega l’amministratore delegato – abbiamo deciso di investire, oltre un milione di euro, su due versanti: da un lato implementando le linee produttive dello stabilimento, dall’altro acquistando nuova biancheria". Due scelte che in qualche modo viaggiano su binari paralleli. Sì, perché "servendo clienti d’eccellenza – prosegue – abbiamo necessità di offrire un servizio all’altezza e prodotti qualitativamente ineccepibili". Sul senso dell’iniziativa, De Angelis è molto chiaro. "Abbiamo deciso di ospitare in azienda i primi cittadini di Ferrara e Argenta – scandisce – perché crediamo nel rafforzamento della collaborazione tra enti pubblici e realtà private che operano sul territorio. È giusto che gli amministratori delle comunità locali entrino in contatto diretto con le imprese, con i loro problemi e con i loro aspetti di virtuosità".

C’era una delegazione di Confartigianato. Oltre al segretario provinciale, Paolo Cirelli, la presidente della sezione territoriale argentana Federica Vitali, Massimo Ricci di Zeus e Doriano Venturi di Romplast. Assieme all’amministratore delegato, a rappresentare l’azienda la responsabile commerciale di Dalta, Elena Dalmonte. Il passato che incontra il futuro. "Scegliendo di rafforzare l’azienda – riprende De Angelis – abbiamo identificato un obiettivo, che è quello di consolidare una realtà già molto conosciuta e strutturata su tutto il territorio provinciale. Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto fin qui e confidiamo che i risultati siano ancor più promettenti". Dalta sta gestendo il turnover e avviando nuove assunzioni per inserire figure professionali nell’azienda. Certamente il rapporto con la politica e le istituzioni servirà a consolidare maggiormente il ruolo di Dalta come realtà produttiva strategica per il territorio argentano. E, tra l’altro, sempre di più l’azienda oltre a curare la parte del mercato dei privati, si sta concentrando per soddisfare anche la richiesta del pubblico.