Imprese e cittadini indebitati. Ora c’è uno Sportello ad hoc

Una nuova forma di tutela per cittadini e imprenditori alle prese con i debiti. Si è concretizzato a Ferrara, dopo una fase sperimentale, la firma di un protocollo di intesa che vede l’istituzione di uno ‘Sportello sovraindebitamento’ all’interno della Cittadella San Rocco di corso Giovecca, 203. L’accordo è stato sottoscritto ieri mattina, nella residenza municipale, dal Comune di Ferrara e dall’Associazione Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell’ordine degli avvocati di Forlì-Cesena. Una doppia firma posta dall’assessore comunale alle politiche sociali, Cristina Coletti (in foto con Riccardo Carrà) e dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara Riccardo Carrà. "Un servizio molto importante - ha ribadito Coletti - che potenzia la presa in carico e la capacità di risposte dei servizi resi all’interno della rete degli sportelli comunale, questo in favore delle persone che vivono uno stato di difficoltà economica. Si potranno strutturare iniziative a carattere preventivo rispetto all’uso consapevole del denaro". Nel dettaglio lo ‘Sportello sovraindebitamento’, avrà un punto di prima accoglienza e orientamento necessario all’avvio della pratica da sovraindebitamento e l’invio della stessa all’Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (Occ). Qualora il cittadino abbia i requisiti necessari per procedere con la pratica, il Comune erogherà un contributo di 200 euro in favore delle persone in stato di incapienza segnalate all’Occ". "Ringrazio l’assessorato alle politiche sociali - ha concluso Riccardo Carrà - nel decidere di stipulare la convenzione con il nostro Organismo di composizione della crisi, in relazione allo Sportello istituito per supportare i cittadini offrendogli un percorso di ripresa". Un protocollo che prevede anche iniziative volte alla conoscenza di questa tutela, con l’organizzazione di seminari e momenti educativi pubblici.

Mario Tosatti