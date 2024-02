In attesa della sfilata di domani, lezioni di disegno in Pinacoteca

CENTO

Il Cento Carnevale d’Europa domani vivrà la seconda giornata di sfilata, mostrando tutta la sua bellezza ed energia, con lo spettacolo dei 5 enormi carri di cartapesta. E domani sarà anche la giornata che vedrà salire sul palco il presidente della Regione Stefano Bonaccini e i grandi successi musicali di special guest come i Gemelli DiVersi che poi andranno anche a Sanremo nella serata delle cover. Tanti gli eventi collaterali. Oggi alle 10.30 in Pinacoteca, il Guercino ci sarà dunque ‘A scuola di disegno: disegniamo a carboncino’, un laboratorio didattico per bimbi dai 5 agli 11 anni mentre alle 15.30, sempre in Pinacoteca, ci sarà ‘"Quadri animati, storie narrate". Domattina, invece, alle 9.45, 10.35, 11.25 e 12.10 presso il castello della Rocca, vi sarà ‘Il prodigioso usignuol di corte’, la rievocazione storica a cura della Compagnia Il Governatore delle antiche terre del Gambero. Iniziativa ad ingresso a offerta libera. E al Red Special, oggi e domani, la novità "Cento Special Comics" tra artisti, fumettisti, fantasy e giochi da tavolo. Eventi che si incrociano oggi anche con le celebrazioni per San Biagio, patrono della città. Durante la giornata, infatti, c’è la tradizionale Fiera alla quale si aggiunge anche la Proloco con ‘la castagna a San Bièsi’ e il suo stand dove trovare mistocchine e mingona prodotti sul posto utilizzando farina di castagne e ingredienti tipici del territorio, dalle 10 alle 19 per riassaggiare i gusti di una volta. Alla Basilica di San Biagio, invece, alle 10.30 vi sarà la messa presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi e il tradizionale cordone per la benedizione della gola.

l.g.