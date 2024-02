In auto con coltelli e arnesi da scasso. Coppia denunciata dai carabinieri

PORTO GARIBALDI

In automobile avevano arnesi da scasso, due coltelli e diversi prodotti per l’igiene della casa, due persone di origine georgiana sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi e dovranno rispondere dei reati di ricettazione, porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Ma andiamo con ordine. Giovedì scorso una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi era impegnata in un servizio di controllo stradale, quando ha fermato una vettura con targa georgiana. A insospettire gli uomini dell’Arma è stato l’atteggiamento dei due occupanti del mezzo che si sono subito mostrati insofferenti al fatto di essere sottoposti al controllo da parte dei militari. Questi ultimi, dunque, hanno deciso di procedere alla perquisizione del veicolo. Sull’auto, con a bordo il conducente e la propria compagna, i carabinieri hanno trovato arnesi da scasso, due coltelli a serramanico e vari prodotti per l’igiene della casa e della persona di note marche commerciali italiani.

I militari della Compagnia di Comacchio hanno posto il tutto sotto sequestro, in particolare i prodotti per l’igiene, in quanto sono stati ritenuti provento di ricettazione, considerando anche il fatto che i due cittadini di origine straniera non sono stati in grado di fornire indicazioni riguardo la provenienza. Dunque, il quarantacinquenne e la ventiseienne (che abitano a Roma) sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ferrara, in quanto ritenuti responsabili dei reati di ricettazione, porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di arnesi da scasso, dei quali la coppia dovrà rispondere.

v.f.