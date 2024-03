In biblioteca con la Fabbrica dell’acqua. Ciclo di incontri rivolto ai bambini Prossimi incontri di 'In biblioteca con Cadf-La Fabbrica dell’Acqua' per bambini e famiglie: 10 aprile a Jolanda di Savoia, 12 aprile a Formignana e 29 aprile a Berra. Lettura animata e laboratorio creativo basati sul libro 'Un Sogno per Tutti'.