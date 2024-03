In biblioteca i libri realizzati dai bimbi

Da l’altro ieri pomeriggio è disponibile per consultazione un nuovo scaffale di libri realizzati dalle bambine e dai bambini, frutto di un laboratorio che ha visto il coinvolgimento della classe V a della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Federico Bernagozzi. La classe è stata ospitata all’interno degli spazi della biblioteca e nello specifico nella sala ragazzi, per un laboratorio di creazione di libri fatti a mano. I libri realizzati sono stati catalogati e da ieri sono parte integrante del patrimonio librario. Il fine ultimo dell’attività è stato quello di incoraggiare la visita in biblioteca, la lettura e stimolare la creatività nei ragazzi coinvolti. Attraverso la realizzazione di un libro personale tutti gli alunni si sono sentiti autori e autrici. Lo scaffale verrà implementato e ampliato grazie alla progettazione di nuove attività dedicate alle scuole in calendario nei prossimi mesi.