In casa un chilo di hashish. Pusher finisce in manette

Ore di appostamento, anche in borghese, cercando di non dare nell’occhio e aspettando il momento giusto per pizzicare lo spacciatore di turno. Gli agenti della squadra mobile, però, non si sarebbero mai immaginati di scoprire in casa di un pusher un chilo di hashish suddiviso in panetti pronti per essere venduti. Tutto è iniziato dopo le segnalazioni sullo spaccio di droga che si concentravano in una zona di una frazione. Qui, per l’appunto, sono cominciate le indagini della squadra mobile della Questura per acciuffare i pusher. E così, osservando i movimenti, i sospetti degli agenti si sono concentrati su uno straniero, il maggior frequentatore dell’area dove avvenivano gli scambi di stupefacente e dove i ’clienti’ si rifornivano frequentemente. Grazie a un servizio di appostamento e di osservazione, la squadra mobile haaspettato il momento giusto per intervenire. E, infatti, dopo avere notato alcuni movimenti sospetti dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di intervenire e hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei suoi confronti. All’interno di un piccolo garage della casa, hanno trovato una piccola centrale dello spaccio. La perquisizione, infatti, ha consentito di rinvenire e sequestrare un chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti occultati all’interno di uno stabile di pertinenza della sua abitazione. L’uomo, su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Dopo questa operazione, continueranno incessantemente i servizi della polizia di Stato per contrastare la criminalità diffusa in città e in provincia. Proseguiranno i servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.