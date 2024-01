In Consiglio si parla di case occupate

L’esenzione della Tari, la tassa per la raccolta dei rifiuti. E dell’Imu. Non per tutti ma per i proprietari di abitazioni o appartamenti che risultassero occupati da inquilini abusivi. Fa così capolino tra le forze politiche locali un problema che, sollevato a livello nazionale. Con proprietari di immobili che, scaduti ad esempio i termini del contratto d’affitto, o per morosità nel pagamento della pigione, e nonostante anche i decreti di sfratto imposti dalle autorità competenti, si vedono osteggiare il rientro a casa propria da parte degli occupanti. Che molto spesso devastano i locali, o li tengono in condizioni igienico sanitarie a dir poco precarie. Sulla questione, che è approdata in consiglio comunale attraverso un intervento di Ottavio Curtarello della lega, il sindaco Andrea Baldini si è detto disponibile "a verificare l’esistenza di eventuali casistiche".

n. m.