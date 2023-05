In piazza a Mirabello il Food Festival con tanti eventi

Momento davvero attivo a Mirabello con due diverse iniziative che si susseguiranno e animeranno i giorni di fine maggio e primi di giugno vedendo attive le pro loco locali. Sabato, infatti, si comincia a Mirabello in Corso Italia, dalle 19 alle 24 con il ‘Mirabello Food Festival’ con tante attività commerciali ed associazioni che promuovono il territorio. Sarà una bella occasione per incontrarsi, per conoscere i programmi delle attività previste per l’anno e soprattutto assaporare le tante bontà territoriali. Spostandosi a San Carlo, poi, tutte le sere dal 1 al 4 giugno, dalle 19 a mezzanotte la proloco sancarlesina aspetta tutti per 4 splendide serate di birra, musica live e buon cibo. Giovedì 1 giugno ci sarà la musica degli ‘Svalvolati on the rock e sound polluters’.