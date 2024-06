In piazza l’esibizione degli allievi delle scuole di canto

Oggi alle 21.15, in piazza della Repubblica a Tresigallo, è in programma la seconda serata degli "Appuntamenti Musicali di Giugno", dedicata agli allievi delle classi di canto e musica moderna, organizza dall’Associazione musicale "Arianna Alberighi" – Filarmonica di Tresigallo. Sul palco si alterneranno i gruppi musicali We Try, Wanderlost, Tin Man Quartet, espressione dei vari generi musicali dal rock, al pop, all’Hm, così come i cantanti solisti che saliranno sul palco: Alessio Maccaferri. Grazia Vecchiatini, Alessandro Finessi, Eleonora Fogli, Giulia Grandi, Samantha Farinati, Rosangela Ongaro, Annalisa Ferrari, Benedetta Camozzi, Cristina Barella, nonché Nicola Mengozzi e Carlo Previati al basso elettrico, Stefano Zucchini e Simone Fogli alla chitarra elettrica, Adriano Previati alla batteria e Davide Mazzini al pianoforte.