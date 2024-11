"In tutta la regione il più votato di Azione. Fondamentale per il governatore"

Una piccola vittoria, il candidato capolista con Emilia Romagna Futura a sostegno del presidente della Regione Michele de Pascale, l’ha portata a casa. La spiega proprio lui stesso, Alberto Bova (foto): "Sono stato in tutta la nostra regione quello che ha preso più preferenze in assoluto per Azione, nonostante Bologna abbia cinque volte gli abitanti di Ferrara, Modena tre volte, Reggio Emilia e Parma il doppio". Non solo. "In assoluto, di tutti i partiti e di tutte le liste della provincia di Ferrara, – aggiunge – sono quello che ha preso più voti nel rapporto voti di lista/preferenze. Personalmente sono molto soddisfatto. Ovviamente sono deluso dai volti della lista. Voti che però sono stati indispensabili al neo governatore De Pascale per prevalere sulla Ugolini anche nella provincia di Ferrara".

Venendo ai numeri, l’avvocato Bova ha totalizzato 549 preferenze, anche se non gli sono state sufficienti per entrare nel prossimo Consiglio di viale Aldo Moro. A livello provinciale, la sua lista ha messo insieme 1.736 voti, pari all’1,60%.

In Emilia Romagna, Michele de Pascale della coalizione di centrosinistra ha chiuso con il 56.77% di voti, seguito dalla principale sfidante Elena Ugolini (40.07%) per il centrodestra, poi Federico Serra (Pace ambiente e lavoro) con 1.94% e infine Luca Teodori (Lealtà Coerenza Verità) con l’1.22%.