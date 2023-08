Incendio sull’argine domato dai pompieri

Più di cinquecento metri di fuoco sulla sponda sinistra dell’argine del Canale Diversivo verso Santa Bianca di Bondeno, hanno costretto i Vigili del fuoco del distaccamento volontario a lavorare a lungo, venerdì, mentre il sole era a picco, poco dopo le 13. Gettiti d’acqua per spegnere le fiamme e un lavoro estenuante per il fuoco e per le alte temperature della zona a quell’ora. Sul posto è arrivata anche la prima partenza di Ferrara essendo i pompieri di Bondeno, all’inizio dell’allarme, impegnati a Sant’Agostino. Le cause dell’incendio sull’argine sono ignote, potrebbero essere state accidentali, ma è difficile pensare che si sia trattato di autocombustione. Si sono incendiati erba, cespugli e sterpi, in uno scenario di campagna dove era comunque necessario intervenire il più rapidamente possibile per evitare che si espandesse.

