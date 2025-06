Incontri, talk, laboratori sul palco. Le tre giornate di Summer School

Un corso formativo per educare ai nuovi media rivolto ad insegnanti e docenti. Summer School di Media Education è la proposta formativa e educativa composta di tre giornate di incontri, talk e laboratori dedicati all’educazione ai media e all’uso consapevole delle tecnologie, in programma da martedì 15 a giovedì 17 luglio al Laboratorio Aperto, ex Teatro Verdi.

La partecipazione all’appuntamento – è stato promosso dall’associazione italiana Media Education per la sua 34esima edizione – è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento professionale dei docenti e prevede un’iscrizione entro la data di lunedì 30 giugno con possibilità di utilizzo della Carta docente e uno sconto per gli studenti universitari. La Summer School è un evento annuale rivolto ad insegnanti, educatori, operatori sociali, professionisti dei media e studenti universitari, basato su momenti formativi diversificati: relazioni in plenaria, laboratori, sessioni parallele.

A Ferrara sono in programma tre giorni di formazione, confronto e sperimentazione con l’obiettivo di esplorare le potenzialità della ecomedia education: un approccio che intreccia media education e coscienza ecologica. Un’occasione per riflettere sulle connessioni tra tecnologie, ambienti di vita e responsabilità educativa, e per costruire percorsi formativi capaci di leggere criticamente il presente e orientare il futuro. Il programma alternerà relazioni scientifiche, laboratori esperienziali e momenti di dialogo con esperti e docenti provenienti da ambiti interdisciplinari.

I partecipanti saranno invitati a confrontarsi con le grandi sfide ambientali contemporanee, dal cambiamento climatico all’impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, per immaginare soluzioni didattiche e progettuali ispirate alla sostenibilità, al benessere collettivo e al pensiero critico. "Nel contesto sociale in cui viviamo è necessario attivare percorsi formativi per il personale docente, gli educatori e gli operatori sociali che hanno un ruolo educativo fondamentale e prezioso nel costruire ogni giorno comunità educanti forti, inclusive e sensibili alle grandi trasformazioni", ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili Chiara Scaramagli durante la presentazione dell’iniziativa.

La Summer School ospiterà anche la cerimonia di premiazione del Premio Med Cesare Scurati, giunto alla ventunesima edizione e intitolato all’insigne pedagogista e socio fondatore del Med. Il Premio valorizza le buone pratiche di media education realizzate nei diversi contesti educativi e rappresenta un momento centrale della tre giorni ferrarese.

Jacopo Cavallini