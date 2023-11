Incontro con l’autore ’La bambola di Sofia’ di Claudio Fochi

Oggi alle 17 nella Sala Agnelli dell’Ariostea, e in diretta video sul canale Youtube della stassa biblioteca, per la serie ’Incontro con l’autore’ sarà presentato il libro di Claudio Fochi ’La bambola di Sofia (2022)’. Ne parlano Gina Nalini Montanari e Luciano Boccaccini. Negli spazi ampi, piatti e paludosi delle Valli di Comacchio, due coppie si impegnano in una breve escursione estiva in bicicletta, fra specchi d’acqua, sentieri, dossi, barene, fenicotteri e aironi: ancora pregni degli splendidi scenari naturali, ritornano a Comacchio per visitare la cittadina lagunare dove – fra canali, ponti, chiese e androni – li attende un incontro magico e inatteso, che rimarrà per sempre impresso nella loro memoria. Il libro offre al lettore, insieme a una bella panoramica di luoghi lontani dal turismo di massa, pagine piacevoli, evocative e ricche di suggestioni. A cura Società Dante Alighieri.