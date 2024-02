’Invisible Painters’,. Ferdinando Romano sbarca al Torrione

Oggi, alle 21.30 al Torrione Ferdinando Romano Invisible Painters. Sul palco ci saranno Ferdinando Romano, contrabbasso, sintetizzatori e elettronica, Federico Calcagno, clarinetto e clarinetto basso, Valentin Gerhardus, pianoforte e sintetizzatori e Evita Polidoro, batteria.

Invisible Painters, il nuovo album di Ferdinando Romano, arriva a tre anni di distanza dal suo debutto Totem, un disco molto apprezzato dalla critica e che gli ha regalato premi importanti come il primo posto come “Miglior Nuovo Talento Italiano 2020” nel Top Jazz annuale della rivista Musica Jazz e il Premio Siae 2021. Sebbene la sua matrice provenga dal mondo della musica improvvisata questo lavoro vuole guardare oltre, mescolandosi con l’elettronica, l’ambient e la musica del ‘900 e attraversando le definizioni e categorie abituali; contrabbasso, pianoforte, batteria e clarinetto basso fondono i loro timbri con sintetizzatori, samples e registrazioni ambientali, a cavallo tra suoni digitali e amore per l’analogico. Il disco è frutto di un lungo lavoro di ricerca ed è stato registrato in quartetto insieme ad Elias Stemeseder al pianoforte e synth, Federico Calcagno al clarinetto basso e clarinetto, Evita Polidoro alla batteria. Ferdinando suona contrabbasso, sintetizzatori, samples ed effetti. Sul brano la Figurazione delle Cose Invisibili partecipa anche la musicista Christine Ott con il suo Ondes Martenot, raro strumento che Christine, musicista francese molto attiva con i suoi progetti nell’ ambito della musica contemporanea ed elettronica, ha suonato anche al fianco di band e musicisti come Yann Tiersen e Radiohead live e in studio.

Per informazioni ð 331 4323840 tutti i giorni dalle 12 alle 22. Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas. Il concerto al Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167. Apertura biglietteria 19, apertura Wine Bar dalle 19.30. Inizio concerto alle 21,30. Jam Session alle 23. Intero 15 euro. Biglietto ridotto/Under 30 10 euro, studenti del Conservatorio Frescobaldi 5 euro.