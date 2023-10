’Io non rischio’, tutti in piazza

LAGOSANTO

Lagosanto partecipa alla campagna nazionale ‘Io non rischio’, volta a diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione dei rischi in caso di calamità naturali. Con il patrocinio del Comune di Lagosanto, domani dalle 9.30 alle 18, i volontari della Protezione Civile di Lagosanto saranno presenti con un punto informativo presso il parcheggio del centro commerciale Aliper in viale Italia. A ciò si aggiunge la ‘piazza virtuale’ sul profilo Facebook ‘Protezione Civile Lagosanto’, dove saranno proposti video in diretta, trasmessi dal punto informativo. Durante la giornata saranno intervistati il sindaco Cristian Bertarelli, Nicola Zagatti, responsabile delle Telecomunicazioni della Protezione civile di Lagosanto, i referenti di Comacchio Soccorso che sarà sul posto con un’ambulanza e Ugo Pazi, presidente del gruppo cinofilo Alpha Dogs di Ferrara, e molto altro. Per l’occasione, inoltre, l’associazione Cuore di Donna proporrà una ‘Camminata del cuore’ con partenza dal parco commerciale sotto la guida dell’istruttore di Nordic Walking Marco Corsi. Dunque, anche Lagosanto sarà parte attiva della campagna che, a livello nazionale, migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia. Sul sito www.iononrischio.gov.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi.