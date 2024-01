"Io, visitato e operato con professionalità dopo un infortunio"

Caro Carlino,

vorrei ringraziare pubblicamente la sanità ferrarese per un intervento agli occhi avuto prima di Natale. Brevemente vi racconto cosa purtroppo mi è capitato. 50 enne con precedenti sportivi difficoltosi ( pluri fratturato al viso zigomo arcata naso e più volte operato chirurgicamente, oltre a 2 mesi di coma per caduta accidentale da cavallo nel 2014 ed 1 anno e mezzo di ricovero in ospedale), la mia vita sportiva ad oggi era assolutamente limitata: in estate Beach tennis con le mie figlie e di inverno a paddle con amici 50enni per uno sport non di contatto. I primi di dicembre gioco, solita partita a paddle con i soliti amici e in maniera assolutamente fortuita prendo una pallinata in faccia di rimbalzo che, dopo essere finita sulla racchetta, mi ha colpito all’occhio destro. Accuso il colpo ma non ci faccio troppo caso. Tre giorni con occhio nero, ma dai Filippo passerà, cosa vuoi che sia. Il 21 dicembre il dolore-fastidio all’occhio persiste e quindi tardivamente vado a farmi visitare dal mio oculista di fiducia, dott Tabacchi Sergio, che l’anno prima mi aveva operato per la riduzione della miopia. Mi visita e certifica parziale distaccamento della retina e mi consiglia di recarmi al pronto soccorso il giorno seguente. La mattina del 21 dicembre mi reco accompagnato dalla mia cara mamma di anni 78 al PS oculistico. Ho trovato infermieri disponibili, gentili e veloci. Poi dopo solo 30 minuti di attesa mi ha visitato il dott Modestino che mi ha certificato lo stesso problema alla retina certificato la sera prima dal Dott Tabacchi. E sorridendo mi ha detto: avvocato spero lei stamattina non abbia udienza. Ed io: perché? Perché la opero immediatamente e ne avrà per un poco stamattina. Mi opera di urgenza con il laser suturandomi la lesione alla retina con grande successo. Questa la mia ennesima esperienza personale presso la sanità ferrarese. E stanco di sentire sempre i ferraresi lamentarsi della sanità dei medici e infermieri ho preso il coraggio di scrivere queste due righe. Vorrei ringraziare davvero tutti i dottori che mi hanno visitato e poi operato gli infermieri ed il personale che pochi giorni fa e qualche anno fa mi hanno curato benissimo e salvato la vita. Se sono qui oggi leggo scrivo e lavoro è anche per merito loro. Grazie e buon anno.

PS: ho deciso di cambiare sport. Basta paddle, troppo pericoloso. Ora solo camminate sulle mura con il mio cagnone. A presto,

Filippo Sabbatani