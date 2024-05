Itis di via Madama, insieme 58 anni dopo il diploma

Riceviamo e pubblichiamo

* * *

Sabato scorso, presso un ristorante di Baura in provincia di Ferrara, si è svolto il ritrovo dei ragazzi del 1966, ovvero di quei ragazzi che in quell’anno hanno sostenuto l’esame di stato presso l’ITIS di via Madama. Ora, coloro che sono rimasti (circa la metà), hanno deciso che sarebbe stato bello rivedersi, dopo 58 anni da quella data, per salutarsi e per rivivere insieme quei ricordi che per tutti sono tra i più belli della nostra esistenza.

A tutti quei ragazzi noi auguriamo ancora 100 di questi giorni.