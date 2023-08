La baby gang dei Lidi "Tre rapine in due ore"

Tre rapine nell’arco di due ore nel cuore pulsante della movida dei lidi ferraresi. Il ‘branco’ ha colpito in serie, tra l’una e le 3 dell’11 giugno. Quei raid non sono però rimasti a lungo impuniti. Dopo alcune settimane di indagini, i carabinieri della compagnia di Comacchio hanno denunciato quattordici giovanissimi. Dodici sono minorenni (il più giovane appena quindicenne) e due neo maggiorenni. Secondo le ricostruzioni dei militari, la baby gang individuava le proprie vittime – ragazzi più o meno coetanei – nel viavai dei ‘baretti’ del Lido di Spina per poi accerchiarle, bloccarle e derubarle sotto la minaccia di un coltello. Il bottino dei tre colpi è di qualche centinaio di euro sottratto dalle tasche dei malcapitati, magliette e berretti firmati.

Il modus operandi era collaudato ed efficace. La vittima veniva avvicinata in una zona un un po’ più appartata rispetto a quelle maggiormente affollate. A quel punto, alcuni membri della gang bloccavano la vittima mentre altri le frugavano nelle tasche. Uno dei presunti responsabili fu arrestato dai carabinieri quella stessa notte, dopo essere stato riconosciuto dai derubati. Per gli altri ci è voluto un po’ più di tempo, ma alla fine l’attività investigativa ha permesso di chiudere il cerchio intorno alla baby gang che, nell’arco di una sola notte, ha seminato il terrore nel cuore della movida estiva della costa ferrarese.

