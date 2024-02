La Bohème raccontata dai ragazzi sfiora le 11mila visioni su YouTube

È un trionfo di pubblico il format ‘Prima della Prima in tv. Generazione Z all’opera’. Registrata sul palco dell’Abbado, la puntata integrale della trasmissione, in cui studenti del liceo Ariosto raccontano La Bohème di Puccini, sfiora le 11mila visualizzazioni su YouTube a una settimana dalla pubblicazione. ‘Prima della Prima in tv’ nasce perché i giovani ferraresi possano raccontare i principali titoli della stagione di Opera Balletto, mettendosi in gioco davanti alle cineprese. Tra domande e curiosità, in più puntate televisive, fanno conoscere al pubblico tutto quello che c’è da sapere sui principali appuntamenti in cartellone al Comunale. Sul palco per raccontare La Bohème, assieme a Marcello Corvino, direttore artistico del teatro e ideatore del programma televisivo, c’erano i ragazzi della IV Q dell’Ariosto, accompagnati dalla professoressa Simona Brischetta, e i musicisti del conservatorio Frescobaldi, Elena Maria Giovanna Pinna (soprano), Jiangchen He (tenore) e Cosmè Zuffi (pianista). Dalla descrizione di Parigi nella prima metà dell’Ottocento, alla recitazione di versi francesi di Scene della vita di Bohème (Henri Murger), passando per la descrizione dei personaggi e la rappresentazione delle arie dell’opera. Tutto questo nella puntata di Prima della Prima in tv, dedicata a La Bohème.

In continuità con la vocazione del Teatro Comunale di diffondere il patrimonio della musica, della prosa e della danza fra gli studenti delle scuole ferraresi, alle classiche attività di partecipazione degli alunni alla vita e all’offerta artistica si aggiunge questo progetto, che di volta in volta viene tradotto in un programma televisivo dal titolo ‘Prima della Prima in TV. Generazione Z all’opera’. Le puntate vengono poi trasmesse sui canali di Telestense e di Telesanterno. Ogni puntata ha varie repliche mensili in orari diversi, su ognuno dei canali televisivi delle due emittenti. Il programma anche sul canale YouTube di Telestense.