La Comune, al via la terza fase: "Candidato, proponiamo Zonari"

La Comune si avvia verso una nuova fase, la terza, in vista della competizione elettorale. "Nella prima tappa di novembre 2023 – spiegano dalla Comune – si sono definiti, grazie al contributo attivo di altri soggetti della società civile, i temi fondamentali necessari per costruire il futuro programma elettorale. Li abbiamo raccolti in una ‘Traccia condivisa per cambiare Ferrara’: la traccia del sentiero da percorrere insieme. Cinque temi che riteniamo fondamentali e prioritari, che vogliamo siano presi in carico e realizzati dal futuro governo della città. Una traccia condivisa perché è il risultato delle idee, sollecitazioni, proposte espresse fino a qua anche da altri gruppi, associazioni, comitati e movimenti che, in questi mesi e anni, sono scesi in campo. Una traccia che rimarrà aperta ad altri contributi e si arricchirà di nuovi contenuti nei prossimi mesi, durante la campagna elettorale". Con la seconda tappa di dicembre 2023 "si sono raccolte le prime disponibilità di cittadini e cittadine a rendersi protagonisti attivi, offrendo le proprie competenze per contribuire alla progettazione e alla realizzazione di una Ferrara più verde, sostenibile, equa, accogliente e basata su opportunità di lavoro dignitose".

Il 27 di gennaio, proseguono dalla Comune, "si terrà la terza tappa. La Comune invita tutte le forze che si riconoscono nella ‘Traccia condivisa’ e nella necessità di costruire una proposta politica attraverso un metodo partecipativo e trasparente, a convergere sull’idea di dare vita a una grande coalizione popolare. In quell’occasione verrà scelto il candidato sindaco della coalizione tra quelli che saranno proposti dalle diverse realtà che decideranno di partecipare. La Comune di Ferrara proporrà Anna Zonari, verificata attraverso un sondaggio aperto a tutti i partecipanti degli incontri che si è tenuto negli ultimi dieci

giorni del 2023". L’idea di avere una seconda area de centrosinistra, "viene vista da molti come dannosa per il raggiungimento dell’obiettivo della sconfitta elettorale dell’attuale giunta. La Comune ritiene invece che con un sistema elettorale a doppio turno non abbia alcun senso auspicare un confronto tra due soli candidati al primo turno, e che l’unico effetto possa essere l’aumento dell’astensionismo, se non addirittura l’esodo di una parte di voti alla coalizione di destra, con la conseguente vittoria di Fabbri senza nemmeno andare al secondo turno. Sostenere il contrario – concludono – significa negare il senso stesso del nostro sistema elettorale".