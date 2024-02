‘La Duchessa Millennial’ in sala

Si alternano fra due epoche ben diverse le vicende vissute dalla protagonista del libro di Emanuela Marra ‘La Duchessa Millennial’ che oggi, alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Dialogherà con l’autrice Samanta Guerzi. L’incontro, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Valentina è una studentessa italiana, in vacanza studio a Londra. Solare e divertente, ama prendere la vita come viene senza troppi pensieri. Qui, frequenta diversi amici tra cui l’indiano Jamiro, dal fascino magnetico e misterioso. Combattuta tra libertà e impegno, non sa come comportarsi di fronte alla sua corte spietata. Una sera, complice un temporale, si avventura in uno dei camerini del teatro, dove segue un corso di recitazione, e si risveglierà nel 1810 nei panni della duchessa Elizabeth Walford.