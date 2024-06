La festa dei ’Poeti dei Giardini’. È ’Chiara’ di Russo l’opera regina

L’altro pomeriggio, i Poeti del Giardino si sono ritrovati al ristorante “Al Giardino da Mattia”, in via Ponchielli 7, per il brindisi finale ed augurale di lancio del nuovo volume. Il testo, edito da Pasquale Gnasso (introduzione a cura di Riccardo Modestino e Vincenzo Russo) dal 13 giugno sarà disponibile in libreria e sulle piattaforme editoriali. Gli autori dei tre componimenti principi delle successive iniziative letterarie, promosse da Mattia Viviani – titolare del ristorante – nell’ambito delle celebrazioni per la realizzazione del novello progetto (due a tema libero e una sulla lotta alla violenza ai danni di donne e bambini), sono stati omaggiati con bozzetti su cartoncino, rappresentanti tematiche varie su “Il Giardino”, offerti dal pittore partenopeo Antonio Froncillo.

Nello specifico i bozzetti sono stati omaggiati a Cinzia Cavallini (“Poetica e romantica stella”), Vincenzo Russo (“Chiara”), Anita Pinto (“Lei, bambina”). I Poeti del Giardino, oltre a decantare i componimenti presentati, hanno provveduto a votare la poesia regina della rassegna per una classifica finale cronologicamente così definita: Vincenzo Russo (“Chiara”), Cinzia Cavallini (“Poetica e romantica stella”), Anita Pinto (“Lei, bambina”), Federica Bello (“Chicchi di pannocchia”), Antonia Donatiello (“Donne in attesa”), Cinzia Poli (“Primavera”), Cinzia Poli (“Incredula rosa di maggio”), Maurizio Olivari (“Cercando il tuo sorriso”), Vincenzo Russo (“Raggio di sole”).

Inoltre, i partecipanti all’aperitivo hanno ricevuto un simpatico cadeaux offerto dalla ditta Faccio Gomme Srl di Ferrara. Infine, lo sciogliete le righe con alcuni versi rock, magistralmente decantati da John Elvis Ponti, e la promessa della realizzazione del nuovo progetto “I Poeti del Giardino”.