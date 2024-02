La festa di carnevale arriva oggi in palestra Oggi a Scortichino si terrà un Carnevale per i bambini, organizzato dalla Pro loco del paese in collaborazione con la parrocchia. L'ingresso costa 5 euro a famiglia e il ricavato delle offerte sarà devoluto alla parrocchia. Le famiglie sono invitate a contribuire con la preparazione di torte per i più piccoli.