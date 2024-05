"La Meloni, un riferimento per tutte noi"

La candidata ed ex sindaco di Formignana Isabella Cavicchini: "Ero candidata in una lista civica di centro-sinistra che cercava un sindaco indipendente, poi mi hanno fatto pressioni per iscrivermi al Pds". Sono due le donne candidate nella lista di Fratelli d’Italia che hanno ricoperto il ruolo di sindaco nella provincia di Ferrara: Manuela Rescazzi (Masi Torello, prima accanto) e Isabella Cavicchini (Formignana). "Mi sono sentita abbandonata dalla sinistra – così quest’ultima –. Ho ricoperto con onore il mio mandato dal ‘93 al 2001, all’epoca cercavano un sindaco che corresse in modo indipendente ma poi ho ricevuto pressioni per iscrivermi al Pds. Ero giovane e avevo appena terminato gli studi in giurisprudenza, quando ho terminato il mandato per motivi personali ho abbandonato la militanza politica ma me ne sono sempre interessata". Una sinistra, quella che descrive la candidata, "che ha abbandonato la difesa dei diritti sociali, ciò in cui credo di più si rispecchia nei valori di destra".

"La mia esperienza – così invece la Rescazzi – è stata impegnativa ma bellissima, fondamentale per un sindaco avere l’appoggio di buoni collaboratori e lavorare come coalizione. Amo la mia città, Ferrara, e voglio mettere la mia professionalità ed esperienza a disposizione. Giorgia Meloni è una figura di riferimento per tutti noi".