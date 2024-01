La notte dei peluche in biblioteca

Da Tararì tararera non si perde tempo e si riparte col botto. L’associazione con sede in via Donati 15, infatti, ha programmato per il week end un tenero momento chiamato ‘La notte dei peluche’ per incentivare la lettura. "I peluche in biblioteca per una notte cosa faranno? – scrive l’associazione - Leggeranno, ascolteranno e giocheranno tutta notte, poi al mattino aspettano i loro sempre amici per una colazione, una calza e le foto della notte pazza passata tra libri e racconti. Si lo sappiamo lo hanno già fatto, ma non da noi". Domani dalle 17 alle 19 aspettano i bimbi insieme al loro pupazzo preferito per fargli trascorrere una notte magica nella biblioteca Tararì tararera dove saranno lette alcune storie, prima di salutare il proprio morbido amico per riprenderlo l’indomani. Sabato, infatti, dalle 10 alle 12 quando i bimbi torneranno a prenderlo.