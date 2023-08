La notte si tinge giallo in piazza È la Coldiretti summer night tra prodotti tipici e progetti

Una ‘notte gialla’ in centro. Presentata nella sede di Coldiretti Ferrara, la terza edizione della ‘summer night’, con un convegno tematico, prodotti a km zero, musica e laboratori. Un appuntamento patrocinato dal Comune di Ferrara e programmato per domani, confermato in piazza del Municipio, nel centro della città di Ferrara, per ribadire lo stretto legame che l’associazione agricola mette in pratica nell’essere vicina non solo agli agricoltori, ma anche ai cittadini e consumatori. Ad illustrare programma e contenuti della ‘summer night’ il direttore Coldiretti Ferrara, Alessandro Visotti, la responsabile di ‘Campagna amica’, Giorgia Piemontese, il segretario provinciale gruppo giovani impresa Coldiretti Ferrara, Stefano Menegatti e Edgardo Canducci, presidente Lilt Ferrara.

"In totale saranno nove gli stand - spiega Giorgia Piemontese - che saranno allestiti nella centralissima piazza del Municipio, dove sarà possibile trovare frutta e verdura a km zero prodotti della filiera agricola locale, offerti da aziende agricole". Nel corso della ‘summer night’ anche un laboratorio dedicato ai più piccoli anche l’iniziativa ‘Vota la tua torta’ con una giuria che esprimerà il gradimento per il dolce preferito. Nel suo intervento Stefano Menegatti ha ricordato che: "Al termine del convegno saranno premiati otto giovani under40 che hanno aderito al bando Psr (Piano sviluppo rurale) della nostra provincia". Il direttore Alessandro Visotti ha ribadito: "La volontà di essere parte della vita cittadina promuovendo i nostri prodotti a km zero. Una giornata per coniugare le attività e i progetti agricoli e rurali con i cittadini ed i consumatori. Sempre più importante investire sui giovani in agricoltura. Un ringraziamento al Comune di Ferrara per il sostegno costante a quest’evento".

Il programma di domani inizia con un convegno dal titolato ‘alimentazione+sport=salute e il valore del cibo made in Italy’, nella sala dell’Arengo nella sede municipale. Si parte con i saluti dell’assessore al turismo Matteo Fornasini, i relatori Edgardo Canducci, presidente Lilt, Carlo Oliani preparatore atletico settore giovanile Spal. Interverranno, Paolo Govoni, Camera di Commercio Ferrara e Ravenna; Stefano Bellini, Coldiretti giovani impresa; Sabrina Zanelli, Coldiretti donne impresa; Beatrice Tagliaferri, Colidretti Federpensionati e Federico Fugaroli, presidente Coldiretti Ferrara. A moderare l’incontro Alessandro Visotti, direttore Coldiretti Ferrara. Il programma proseguirà in piazza alle 19 con il laboratorio ‘Vota la tua torta’, poi alle 19.30 inaugurazione Coldiretti summe night con prodotti a Km zero, presenti nove produttori della provincia. Si prosegue alle 21 con ‘auguriamo buon ferragosto Ferrara’, il tutto allietato dalla musica con il gruppo di Argenta ‘Beghi per caso’.

Mario Tosatti