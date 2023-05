La piazza cambia volto Rimossa la fontana e investiti 60mila euro

Sono in vista del traguardo a Dogato i lavori di riqualificazione di piazza XXV Aprile, il cuore della vita sociale della frazione ostellatese. Si tratta di un investimento di 60 mila euro, che permetterà di mettere mano a uno spazio urbano che risale al 2004, impreziosita da una fontana, che però sarà rimossa e spostata altrove, su richiesta degli stessi dogatesi. "La collocazione nel mezzo della piazza dava dei problemi – spiega il sindaco di Ostellato, Elena Rossi (foto) – soprattutto nella stagione invernale, quando ghiacciava e diventava un potenziale pericolo, oltre al fatto che ostruiva il flusso dei residenti e delle auto, essendo proprio in mezzo ai due unici bar di Dogato". La piazza è stata ripensata: "Si interverrà sulla pavimentazione – riprende il primo cittadino – la fontana sarà smontata e montata in un secondo tempo nelle Vallette, dove è in corso la riqualificazione con i fondi del Pnrr. Il parcheggio adiacente sarà ampliato con nuovi stalli auto, modificata parzialmente l’illuminazione, oltre ad arredo urbano, panchine e cestini per i rifiuti".