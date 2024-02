La rassegna ’I giovedi col fotoclub’. Serata con Ghizzi Panizza e Vescera

Il Fotoclub Ferrara, associazione culturale di promozione sociale, con il patrocinio del Comune, presentare , stasera alle 21, la rassegna fotografica ’I giovedi col fotoclub’ dedicata ai migliori fotografi nazionali, con incontri a cedenza mensile ad ingresso libero nella Sala della Musica. Si parte con ’Dreams below zero” con Alberto Ghizzi Panizza e Luca Vescera.

Alberto Ghizzi Panizza è un fotografo professionista, testimonial internazionale per Nikon, Nikon School Master ed ESO (European Southern Observatories) Photo Ambassado. Riconosciuto come uno dei migliori fotografi italiani e di fama internazionale pratica la fotografia a 360°. È alla costante ricerca della bellezza del mondo che ci circonda dai soggetti più minuti all’immensità dell’universo. Ha realizzato più di 60 mostre ed ha ricevuto più di 70 premi nazionali ed internazionali. Realizza costantemente workshop, corsi, servizi fotografici e conferenze in tutto il mondo. Collabora con svariati produttori di prodotti fotografici come Laowa, NiSi, Meike e K&F Concept. Ha scritto libri di fotografia, collabora con agenzie fotografiche internazionali; pubblica foto, libri e articoli su numerose testate italiane ed estere sia per il web che cartacee. Luca Vescera è un fotografo professionista, Nikon School Master, vive da sempre a Siena, la sua città. Fin da giovane è stato catturato dal fascino e dal potere dell’immagine, maturando il desiderio di sperimentare la fotografia analogica. L’acquisto della prima Reflex a 15 anni gli ha permesso di vivere l’emozione della camera oscura e dello sviluppo e stampa in bianco e nero. Nel tempo si è avvicinato alla fotografia digitale ed ha approfondito le tecniche di scatto e post-produzione avanzata in tutti i campi fotografici, dal ritratto, alla macro, al paesaggio.

La sperimentazione delle varie tecniche e delle diverse tipologie di soggetto hanno fatto emergere una grande passione verso lo studio del paesaggio. Il contesto paesaggistico e ambientale della Val d’Orcia e delle Crete Senesi ha rappresentato la splendida cornice nella quale mettere a frutto le potenzialità delle più evolute macchine fotografiche e l’uso del drone per una nuova visione prospettica. Attualmente organizza workshop corsi e viaggi fotografici in Italia e all’estero. Nel ricco portfolio ci sono foto selezionate da aziende e numerosi scatti premiati con riconoscimenti fotografici.

