La repubblica di Salò nei ricordi dei reduci. È ‘La memoria nera’

‘La memoria nera’, la rappresentazione della repubblica di Salò nei ricordi dei reduci, è l’argomento dell’incontro che si svolgerà, oggi alle 17, nella sala conferenze dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, in via Santo Spirito 11. Il tema è al centro del dibattito storico nazionale da quando, Claudio Pavone, nel suo “una guerra civile” concesse ampio spazio alle riflessioni dei reduci dell’ultima esperienza mussoliniana, come parte complementare e indispensabile a una corretta ricostruzione della guerra civile nel nostro paese.

Su questi temi, spesso articolati, si confronteranno gli storici Andrea Baravelli, docente di storia contemporanea all’università di Ferrara, e Andrea Rossi, dottore di ricerca in storia militare.