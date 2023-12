La rinascita dopo il rogo : "Codrea, una bella prova"

Il sindaco Alan Fabbri ha fatto visita ieri ai volontari della sagra dell’arrosticino di Codrea, che la scorsa primavera con passione e determinazione avevano rimesso in piedi la storica manifestazione, nonostante il duro colpo inferto dall’incendio che a gennaio aveva distrutto le strutture e le attrezzature. L’organizzazione della sagra era riuscita a sostenere le ingenti spese causate dall’incendio anche grazie al contributo del Comune di 28.800 euro.

"La sagra è importante per il tessuto sociale di un paese ed è altrettanto necessaria perché coinvolge generazioni differenti, unite insieme per dare vita a un momento di condivisione e festa. Ringraziamo gli oltre cento volontari coinvolti, tra cui tanti giovani, per ciò che anche quest’anno sono riusciti a realizzare nonostante le difficoltà. Il fuoco non ha fermato la loro devozione nel dare impulso e vita a Codrea con la sua storica manifestazione", dice il sindaco Alan Fabbri. "Grazie anche all’impegno del Comune siamo riusciti a ricomprare le attrezzature come i forni, i frigoriferi e le griglie, e realizzare anche quest’anno la storica sagra. Ringraziamo il sindaco per la sensibilità dimostrata e per aver contribuito alla rinascita di questa manifestazione", ha detto il presidente dell’ associazione Vincenzino Di Pietro. Dopo l’incendio (tra il 6 e il 7 gennaio) con il contributo comunale sono stati acquistati maxigrill, affettatrice e altra attrezzatura. I volontari, grazie al supporto di alcune ditte hanno invece realizzato i lavori di restauro, che hanno coinvolto le cucine e i bagni, ma anche le coperture, dopo che la lamiera e le travi erano state piegate dall’incendio.