La solidarietà a teatro. Sul palco Pop e Rock

Si riaccendono le luci del Teatro Comunale sul ‘Christmas Pop Rock’. Un appuntamento che ritorna a Ferrara giovedì 21 dicembre alle 20.45, organizzato da Ferrara Basket2018 e il patrocinio del Comune di Ferrara, l’incasso sarà in parte destinato al sostegno di Telethon. Una serata speciale al Teatro Comunale dove i protagonisti saranno il Maestro Diego Basso, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana da lui diretta e le giovani voci di Art Voice Academy, ospiti d’eccezione Luisa Corna e Stef Burns noto chitarrista anche di Vasco Rossi. II dettagli della serata sono stati illustrati pubblicamente mercoledì mattina nella sede municipale. Sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, il direttore del Teatro Comunale Marcello Corvino, il maestro Diego Basso, l’intero Consiglio di Amministrazione di Ferrara Basket 2018 con il presidente Riccardo Maiarelli, il direttore generale Stefano Michelini e per Telethon Ferrara Claudio Benvenuti. "Siamo felici di accogliere nel nostro Teatro il maestro Diego Basso – spiega il direttore del Teatro Comunale Marcello Corvino –, se studi musica alleni la mente a non fare errori, e questo è un messaggio che accomuna l’evento che siamo a presentare alla pallacanestro giocata, uno sport in cui le percentuali al tiro e il commettere meno errori possibili sono alla base di ogni successo". Nel suo intervento il Maestro Diego Basso ha ricordato le origini del progetto musicale ‘Christmas Pop Rock’: "Non voglio svelare troppo della scaletta, ma posso dirvi che andremo a riprodurre anche qualche brano dei Queen e dei Beatles. Avremo con noi – annuncia Diego Basso – anche Luisa Corna". La prevendita dei biglietti è già attiva sul sito internet del Teatro Comunale di Ferrara e sul sito www.vivaticket.com. "Con l’organizzazione di questo evento benefico, la società Ferrara Basket 2018 conferma di essere una realtà pienamente calata nel territorio – commenta l’assessore Cristina Coletti – che testimonia di avere a cuore il benessere della comunità".. In conclusione, il presidente di Ferrara Basket2018, Riccardo Maiarelli sottolinea come: "Siamo una società che sta cercando di riportare il basket ferrarese dove merita".

