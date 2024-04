La squadra di Anselmo. Dall’ex maratoneta al chirurgo: "I volti della società civile"

Oggi, alle 12, alla Porta degli Angeli il candidato sindaco Fabio Anselmo presenterà la sua lista civica, che assieme a Pd, Movimento 5 Stelle, Azione-Pri, I Civici per Anselmo, Sinistra Unita per Ferrara, sostiene la candidatura dell’avvocato alle amministrative. "Sono tutte persone che, come me, provengono dalla società civile, non iscritte a partiti o movimenti politici – spiega Anselmo –. Hanno accettato di mettersi in gioco perché sono preoccupate per il futuro di una città che appare sempre più chiusa in se stessa, senza una visione del futuro, amministrata in maniera rancorosa e vendicativa verso chi la pensa diversamente dalla giunta guidata da Alan Fabbri e da Naomo Lodi". Laura De Paoli, specialista in chirurgia toracica e chirurgo di guerra, ha deciso di mettere al servizio della città la propria professionalità e la propria storia. "Opero per una Fondazione che mette a disposizione della Guardia costiera medici e infermieri per il soccorso ai migranti in mare". Anche l’infermiera Michela Venturi, la cui foto con il viso tumefatto dalla mascherina dopo ore di lavoro per assistere le persone colpite dal Covid divenne uno dei simboli di quel tragico periodo, ha scelto di candidarsi. Della squadra anche l’ex maratoneta Massimo Magnani. "Ho scelto di candidarmi – spiega – perché Fabio Anselmo viene dalla società civile e conosce molto bene i bisogni della cittadinanza. Ho fiducia in lui e sono convinto che possa dare alla città quella svolta di cui c’è tanto bisogno". Dal Gad giunge la voce di un’altra candidata, la ristoratrice Gaia Ludergnani. In lizza anche Vanni Falchetti, imprenditore del settore dei servizi a Ferrara che da anni si dedica a iniziative filantropiche attraverso l’associazione ’Afrika Twende’, con sede in Tanzania.