La storia di Marco tra gli studenti delle scuole

Il libro ’La strada di Marco’ (Faust edizioni, già due ristampe) entra nelle scuole. La storia di Marco Coletta, morto a 22 anni in via Raffanello a Baura, lungo una strada all’epoca non protetta da guardrail, è stata oggetto di una intera mattinata negli istituti Einaudi e Balzan di Badia Polesine davanti a studenti e agli insegnanti. Gli incontri, caratterizzati da domande e forti emozioni, alla presenza dei genitori di Marco, Antonella (foto) e Daniele e dell’autore del libro, il giornalista Nicola Bianchi, sono stati coordinati dal prof. Galeazzo Giuliani. "Il mio Marco – così Antonella – finalmente tra i ragazzi".