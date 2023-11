La tutela patrimoniale. Convegno per le imprese

’La tutela patrimoniale dell’imprenditore e il passaggio generazionale’ è il tema del convegno di domani (alle 20.30 nella sede di via Darsena) di Confesercenti. "Un tema sempre più pregnante nella gestione di una impresa, è il rischio correlato nella gestione di una attività – commenta il direttore Alessandro Osti – La grande volatilità dell’economia di questi ultimi tempi, dove fenomeni che succedono anche lontano dal nostro paese, hanno conseguenze impreviste ed imprevedibili, che toccano ogni attività, anche quelle di piccola dimensione, per non parlare del ginepraio di leggi, regolamenti ed adempimenti vari, che rendono quanto mai difficile fare l’imprenditore, e, soprattutto, mettere in sicurezza per la propria famiglia, il frutto di anni di sacrifici e risparmi. Cogliendo questa sensibilità, abbiamo organizzato un incontro aperto a tutte le imprese, dove si tratterà proprio la tutela del patrimonio personale dell’imprenditore. Ne parleremo con un esperto di primo piano nel settore, l’avvocato Massimiliano Parpiglia, che si occupa di fornire consulenza e assistenza in ambito di diritto tributario e penale".