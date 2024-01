La ’vecia’ viene giù dal campanile e distribuisce le calze ai più piccoli

Un pomeriggio dell’Epifania all’insegna del divertimento. Alle 16 arriva la Befana in piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro. Un appuntamento che vedrà la sinergia di più realtà: la parrocchia di San Giovanni Battista, le associazioni Voglio Volare, il Comitato Vivere Insieme, Avis ed Enpa. Si terrà il concerto con i canti natalizi della banda di Cona, poi si potrà ammirare ‘la vecia’ che scenderà dal campanile della chiesa. Poi animazione per tutti. Al termine non mancherà la tradizionale distribuzione per i bambini delle calze, non mancherà anche un punto ristoro con panini e salamella, thè e cioccolata calda. Una festa che come ogni anno richiamerà molte persone. Mario Tosatti