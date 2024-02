La visita del prefetto Marchesiello: "A questo territorio resto legato"

Il prefetto Massimo Marchesiello è stato accolto ieri mattina dal sindaco di Codigoro Alice Zanardi, dal presidente della provincia Gianni Padovani, dal primo cittadino gorese Maria Bugnoli e tanti altri esponenti istituzionali, militari e del mondo dell’associazionismo per rafforzare le sinergie inter-istituzionali. "Avevo chiesto al Ministero di tornare a casa, perchè le mie radici sono ferraresi, poichè nato e cresciuto in Castello – ha detto con un sorriso il Prefetto – dove ho incontrato mia moglie. E’ motivo di gioia essere tornato in un territorio che conosco bene e al quale sono legato da sempre. E trovare la sala consiliare affollata da tutte le rappresentanze della società civile e dal mondo del volontariato che è quel mare liquido, capace di colmare vuoti, situazioni di sofferenza, che le istituzioni statali e non, talora, faticano a colmare. Mi associo alle parole di elogio formulate dal vostro sindaco". Poi un riferimento a quello "strano alieno" che popolando il nostro mare sta gravando pesantemente sull’economia gorese. Un invito a tutte le forze dell’ordine presenti per un prossimo comitato per essere pronti al meglio ed in sicurezza per la prossima stagione estiva.

Il sindaco Zanardi in precedenza aveva declinato le tante iniziative ed investimenti che il comune ha in progetto, donando alla fine un libro su Pomposa al prefetto.

c.c.