La vita di corte ai tempi dei duchi. Commedia in dialetto

Domani alle 16 la sala Estense (piazza del Municipio) ospiterà la commedia in dialetto ferrarese ‘A spass con la storia ad Frara’, portata in scena dalla compagnia ‘Qui, Quo, Quacchio’, da molti anni protagonista di lavori molto ben accolti dal pubblico. Lo spettacolo, articolato in tre atti, vuol essere un omaggio inedito al periodo che vede la nostra città governata dalla famiglia d’Este. Si parte dai giorni nostri per passare ai momenti salienti del periodo estense con i vari duchi a susseguirsi sulla scena. Lingua italiana, dialetti e diversi modi di dire si mescolano al fine di descrivere al meglio la vita dei personaggi, specie le celebri mogli dei marchesi e dei duchi che hanno popolato la corte estense dettando, non solo a Ferrara, i canoni della moda e del costume. La novità della commedia è rappresentata dalla narrazione rigorosa dei fatti storici, mixata alla storia, inventata, di scene di vita quotidiana di alcuni celebri esponenti della dinastia estense.