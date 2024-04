‘La voce degli alberi’. Tra pittura e solidarietà

L’arte e solidarietà insieme nell’evento culturale ‘La voce degli alberi’. Un appuntamento che si terrà dal 9 al 14 aprile e vedrà esposte a palazzo della Racchetta una cinquantina di opere pittoriche di Luciana Randoli Fochi, oltre a una serie di iniziative con ricavato a favore delle Fondazioni Ado e Dalla Terra alla Luna. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato presentato mercoledì in municipio alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, dell’organizzatore Enrico Ravegnani, del presidente del Rotary Copparo Angelo Gravina, del figlio della pittrice Claudio Fochi, del vicepresidente della Fondazione Ado Claudio Ramazzina e della rappresentante della Fondazione Dalla Terra alla Luna Laura Pezzini.

"Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale – ha spiegato Coletti – tutti gli organizzatori e i protagonisti di questa iniziativa che unisce l’arte alla sensibilità verso i temi sociali. Un evento che, grazie al suo ricco programma di iniziative, consentirà di raccogliere fondi a sostegno di due importanti realtà del nostro territorio: la Fondazione Ado, da sempre impegnata nell’assistenza alle persone con malattie in fase avanzata e alle loro famiglie, e la Fondazione Dalla Terra alla Luna, che si preoccupa di favorire l’autonomia, anche in campo lavorativo, di ragazzi con autismo. Ai promotori va il nostro plauso per la grande sensibilità dimostrata". Nell’ambito della rassegna ‘La voce degli alberi’, si terranno tre eventi con raccolta fondi. Il 12 aprile alle 18 asta di beneficenza di alcuni quadri della pittrice Randoli Fochi, il cui ricavato sarà devolto alle Fondazioni. Il 13 aprile alle 14.30 si terrà una gara di burraco seguita dalle premiazioni, il ricavato sarà donato alla Fondazione Dalla Terra alla Luna e al Ferrara Bridge e Burraco. Infine, il 14 aprile alle 10.30, tocca all’iniziativa ‘Un tuffo nell’arte e la natura interpretata dai più piccoli...’, momento pittorico per i bambini (età compresa 3-6 anni). A seguire alle 17 ‘sfilata di moda’, il cui ricavato sarà destinato all’Ado.

Mario Tosatti