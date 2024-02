L’abbazia e il parco raccontati in pannelli informativi per tutti

Non cartelli con immagini che, lentamente, subiscono l’ossidazione del tempo, ma un racconto attraverso una nuova veste grafica e nuovi pannelli (foto), grazie a un più ampio progetto di ridefinizione dell’identità visiva complessiva e del sistema di fruizione del complesso abbaziale Pomposiano. Lo hanno presentato ieri nella sala delle Stilate a Pomposa Giorgio Cozzolino, direttore regionale Musei Emilia Romagna, Serena Ciliani, direttrice del complesso pomposiano e Matteo Carboni, ideatore del progetto grafico. "Finalmente potrò estirpare il cartello in legno, con foto, ricoperte dalla plastica all’ingresso della biglietteria – afferma Ciliani – sostituendolo con quelli che abbiamo preparato che, dopo uno studio sul tipo di colore e sulla simbologia, il grafico Carboni ha realizzato con forme semplici e precise. Un cartello che, riportando parzialmente le parti salienti dell’edificio, lascia la possibilità, attraverso un’asola, di vederlo. Oppure – sorride – solo in parte come stamane per la nebbia, ma sempre e comunque nella sua straordinaria bellezza, quella che rappresenta Pomposa in ogni sua parte e del suo parco abbaziale".

Un nuovo strumento di conoscenza che potrà aiutare i visitatori a conoscere meglio il luogo, accompagnandoli lungo un percorso già, di per sé, straordinario. La simbologia scelta per il sistema di identità è stata suggerita dagli edifici e dai molteplici punti di osservazione presenti che hanno permesso di elevare a linguaggio forme e colori caratteristici del complesso pomposiano.

I pannelli informativi interagiscono tra loro e con i visitatori, rispettando l’ambiente circostante e sono collocati in prossimità degli ingressi principali e dei punti di maggiore interesse, contenenti testi di carattere divulgativo in italiano e, tramite un QR code, anche in lingua inglese. "Cartelli che sono un valore aggiunto per un’accessibilità ampia e vasta – aggiunge Cozzolino – e trasmettono al visitatore distratto un’informazione semplice, sintetica e necessaria, perché anche il turista frettoloso fruisca di un’esperienza di visita per una crescita culturale". Carboni infine ha sottolineato la ricerca e lo studio per realizzare un pannello in sintonia con un ambiente ricco di storia e cultura qual è Pomposa.

c.c.