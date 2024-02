Labirinti di emozioni. Lucio Battisti, brani senza tempo

Per il ciclo di appuntamenti ‘Nero su bianco’ (organizzato da Amf), oggi alle 10.30 si parla di Battisti. ‘Lucio Battisti, scrivi il tuo nome su qualcosa che vale’ è il titolo del libro di Donato Zoppo al centro dell’incontro di oggi in aula magna Tassinari (via Darsena 57). A 25 anni dalla sua scomparsa e nell’anno in cui avrebbe festeggiato gli ottanta, si celebra il genio di Battisti con la sua ‘autobiografia’ raccontata con le sue stesse parole. Il libro ci guida nel labirinto delle emozioni e delle storie senza tempo del cantautore.