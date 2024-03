Laboratori per animali: "Messaggio di rispetto"

Laboratori didattici e terapeutici con gli animali. Si tratta di un progetto dal titolo ‘Pet Relationship - Un animale per amico’ un serie di appuntamenti dedicati all’attività di relazione tra bambini e ragazzi con gli animali, alla fattoria didattica Casa Matilde a Villanova di Denore. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina dall’assessore Cristina Coletti, assieme a Rachele Formenton, proprietaria di Fattoria Casa Matilde e operatore di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), e a Simona Bianchini, operatrice di Zooantropologia didattica e counselor familiare Pet Teraphy. "Un ciclo – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – pensato per impartire un messaggio educativo molto importante per i giovani, non solo di rispetto verso la natura e gli animali, ma anche verso il prossimo. La socialità sarà assoluta protagonista di un’iniziativa che ha colto da subito il mio interesse, per l’innovatività del progetto presentatomi da Rachele Formenton. Ho avuto il piacere di poter visitare Casa Matilde, un luogo in cui si tocca con mano il valore sociale che anima la quotidianità e il pensiero di Rachele, persona contraddistinta da una grande operatività che si sta traducendo nell’ideazione di manifestazioni sempre nuove e in grado di attrarre famiglie con bambini". L’iniziativa è rivolta alle fasce di età 5-11 anni e 12-18 anni. Si tratta di cinque pomeriggi al sabato, tutti dalle 15 alle 17. Le attività saranno condotte rispettivamente con l’utilizzo di asini, cavalli, conigli, cane e gallina. Saranno sempre presenti operatori di zooantropologia didattica, operatori di interventi assistiti con gli animali, gestalt e pet counseling. "Nel corso degli incontri – hanno spiegato Formenton e Bianchini – saranno proposti percorsi ludici, didattici ed esperienziali sugli ‘Interventi assistiti con gli animali’ e di Zootantropologia Didattica".

Mario Tosatti